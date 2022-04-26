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Başiskele Yeniköy Spor Kulübü Tesisleri yenileniyor

Başiskele Belediyesi tarafından Yeniköy Spor Kulübü Tesislerini yenileniyor.


Sporcuların daha sağlıklı ve modern şartlarda antrenmanlarını yapabilmeleri için çalışmalara başlayan Başiskele Belediyesi ekipleri, 50x20 metre boyutundaki sahanın zeminini yeniledi. Sentetik çim halısı döşenen sahada incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Yasin Özlü, çalışmalar hakkında teknik ekibinden bilgiler aldı. Özlü, "Başiskele Yeniköy Spor Kulübü'müzün tesislerini yenileme noktasında çalışmalarımıza süratle başladık. Tesisimizi baştan aşağı yenileceğiz inşallah. Genç sporcularımız daha rahat ve güvenilir bir ortamda antrenmanlarını ve müsabakalarını yapabilecekler. Spora yatırım gençlerimize yatırımdır, gençlerimize yatırım ise gelecğimize yapılan en büyük yatırımdır" dedi.

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