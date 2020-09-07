Başiskele Yöresel Ürünler Pazarı'na yoğun ilgi

Başiskele Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince, Yakacık Mahallesi Hamdi Taşpınar Caddesi Hacı Haliller Mevkii'nde Başiskele'nin doğasına uygun olarak ahşap malzemelerden yapılan Yöresel Ürünler Pazarı piknik yapmaya gelen vatandaşların alışveriş durağı oluyor. Geçtiğimiz aylarda satışlara başlanan pazarda, Yuvacık Barajı Havzası'nda bulunan üretici köylülerin tamamen organik olarak ürettiği ürünlerin satışına yer veriliyor.

Sağlıklı yaşam ve beslenmenin desteklendiği Başiskele, doğal yaşamıyla çevre il ve ilçelerdeki halkın cazibe merkezi oluyor. Yuvacık Barajı Havzası'ndaki piknik ve mesire alanlarına gelen vatandaşlar Yöresel Ürünler Pazarı'nı ziyaret ederek organik ekmek, köy yumurtası, mısır, ev yapımı reçel, süt ve süt ürünleri, salça, bal, ev yapımı reçel, mısır unu, çeşit çeşit meyveler ve sebzeler satın alıyor.

Açıldığı günden beri büyük ilgi gören Yöresel Ürünler Pazarı'ndan alışveriş yapan vatandaşlar ve üreticiler memnun olurken, bu hizmetten dolayı Belediye Başkanı Mehmet Yasin Özlü'ye ve ekibine teşekkür ediyor.