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Başiskele zabıtasından fırınlara ramazan denetimi

Başiskele Belediyesi, ilçe genelinde Ramazan mesaisine başlayan fırınlarda denetimleri arttırdı.


Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, fırınlarda Ramazan pidesi denetimi gerçekleştirdi. Ekipler, denetimde çalışanların hijyen koşulları, gramaj, un depoları, hamur imalathaneleri ve pide yapımında kullanılan malzemelerin temiz olup olmadığını denetledi. Zabıta ekipleri, ayrıca İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararlar hatırlatılarak, maske, bone ve eldiven takılması zorunluluğu, fırınların iftara 2 saat kala faaliyetlerini durdurmaları gerektiği hatırlatıldı.


Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, fırın denetimlerinin Ramazan ayı boyunca halk sağlığı açısında devam edeceğini belirterek, "Ramazan sofrasının olmazsa olmazı pidenin sağlık kurallarına uygun şekilde vatandaşların sofralarına gelmesi için büyük bir titizlikle çalışacağız. Vatandaşlarımızın sağlığını her noktada önemsiyoruz. Fırıncı hemşehrilerimize gösterdikleri hassasiyet için teşekkür ediyor, işlerinde kolaylıklar diliyorum. Tüm hemşehrilerime sağlıklı, huzurlu ve hayırlı Ramazanlar niyaz ediyoruz" dedi.

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