Başiskele'de 1000 ağaç fidanı toprakla buluştu

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde farklı türlerden 1000 ağaç fidanı toprakla buluşturuldu.

Kent genelinde 8 milyon 800 bin fidanı toprakla buluşturan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ağaç dikim çalışmalarına devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Kocaeli Üniversitesi Teknopark işbirliğinde Başiskele Yeniköy'de 35 bin metrekare alanda 1000 ağaç dikimi gerçekleştirildi. Belirlenen alana ıhlamur, çınar, akçaağaç, dişbudak, kiraz, erik, incir, ayva, elma, dut, cennet hurması, muşmula, ceviz ve diğer ağaç türlerinden dikildi.

Fidan dikimi ve yeşil alan çalışmalarına devam edeceklerini ifade eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Geleceğe daha yeşil bir kent bırakmak için durmadan çalışıyoruz. Halkımızın mutlu olmasını, çocuklarımızın temiz ve bakımlı parklarda oynamasını sağlamak ve bunun yanında gençlerimizin kendilerini özgür hissettikleri yeşil alanları korumak en önemli görevlerimiz arasındadır" dedi.