Başiskele'de 5 projenin çalışmaları süratle sürüyor

Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi, Başiskele Sosyal Tesisi, Kullar Yaşam Merkezi, Yuvacık Kültür Merkezi ve Başiskele Yeniköy Termal Tesis proje çalışmalarını yerinde inceleyen Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Kocaeli'yi cazibe merkezi haline getireceklerini söyledi.

Başiskele Belediyesi, kültürel ve sosyal tesis proje çalışmaları tam gaz sürüyor. Başiskele Belediyesi'nin dokunuşlarıyla modern ve estetik görünüm kazanan ilçede Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi, Başiskele Sosyal Tesisi, Kullar Yaşam Merkezi, Yuvacık Kültür Merkezi ve Başiskele Yeniköy Termal Tesis proje çalışmaları devam ediyor. Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, proje çalışmalarını yerinde inceleyerek görevlilerden bilgi aldı.

"Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi'nde yürütülen çalışmalarda sona gelindi"

Başiskele Belediyesi tarafından gençlere yönelik çağın şartlarına uygun olarak modern ve estetik tarzda projelendirilen Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi'nde yürütülen çalışmalarda sona gelindi. Başiskele Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi, Kocaeli'nin en büyük gençlik merkezi olacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın da destek verdiği proje Yeşilyurt Mahallesi'nde yaklaşık bin 500 metrekarelik inşaat alanı üzerinde yapılıyor. Çalışmaların son aşamaya gelindiği projenin tabelası asılırken ince işçilik devam ediyor. Profesyonel ses ve görüntü stüdyoları kurulacak merkezde gençlerin dijital içerik üretmeleri ve yayınlamaları sağlanacak. Güçlü bilgisayarların ve hızlı internet erişiminin yer alacağı merkezde ayrıca 400 kişilik çok amaçlı tiyatro ve konser salonu, gençlerin sağlıklı bir yaşam sürebilmeleri için fitness salonu da yer alacak.

Başiskele Sosyal Tesisi, Kullar Yaşam Merkezi, Yuvacık Kültür Merkezi ve Başiskele Yeniköy Termal Tesis projelerini de gezen Başkan Özlü, çalışmaların hızla devam ettiğini söyledi.