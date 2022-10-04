Gelecek nesillere daha temiz çevre, daha yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla Başiskele'de 6 noktaya mobil atık merkezi kuruldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 12 ilçede kuracağı mobil atık merkezlerinin ilkini Başiskele'de belirlenen 6 noktaya kurdu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Başiskele Belediyesi ekiplerinin ortak çalışmasıyla Başiskele Sahili, Yeşilkent Mahallesi, Yeniköy Merkez Mahallesi, Barbaros Mahallesi, Yeşilyurt Mahallesi ve Aydınkent Mahallesi'nin vatandaşların yoğun olarak kullandığı cadde ve meydanlara atık merkezi istasyonları konuşlandırıldı. Kaynağında ayrı biriktirilen atıkların birbirleriyle karıştırılmadan toplanması, taşınması, işlenmesi, geri kazanımı, geri dönüşümü, bertarafına yönelik altyapının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması iş ve işlemlerinin kalıcı bir yerel yönetim uygulamasına dönüşmesini sağlamak amacıyla mobil atık merkezleri kuruluyor.

Vatandaşları biriktirdikleri geri kazanılabilir atıkların (kağıt, cam, metal, plastik atıklar, atık elektrikli ve elektronik eşyalar, atık piller ve bitkisel atık yağlar) ayrı ayrı biriktirilerek, geri dönüşümünün sağlanması ve halkın bu sisteme dahil edilmesi amaçlanıyor.