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Başiskele'de ağaçlar kışa hazır

Başiskele Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri cadde ve sokaklardaki çim biçme çalışmalarını kış aylarının gelmesiyle sonlandırdı.


Nisan ayından bu zamana kadar 4 milyon 500 bin metrekarelik alanın çim biçme çalışması yapıldı. Ekipler şimdi ağaç budama, kuruyan ağaçların yenileriyle değiştirilmesi ve formlanması çalışmalarına ağırlık veriyor. İlçe genelinde yeşil alanlarda mevsimlik çalışmalar gerçekleştiren Başiskele Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, park, bahçe ve çocuk oyun alanlarının yanı sıra konut alanları, bulvar cadde ve sokaklarda bitkilere yönelik çalışmalar gerçekleştiriyor. Kış ayının gelmesiyle ekipler ağaçların daha sağlıklı bir formda kalmaları için budama çalışmalarına başladı.

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