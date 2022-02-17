Başiskele'de ağaçlara bakım yapıldı

Başiskele Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz Milli İrade Parkı'ndaki ağaçların bakımını gerçekleştirdi. Yeşilyurt Mahallesi'nde 17 Ağustos Bulvarı üzerinde yer alan 15 Temmuz Milli İrade Parkı'nda çalışma gerçekleştiren ekipler, ağaçların ve mezar taşlarının bakımını yaptı. İlçe genelinde ana güzergah yollarında, kalıcı konutlarda, parklar, bahçeler ve yeşil alanlarda yer alan ağaçların bakımlarını kış aylarında da devam ettiren ekipler, son olarak araç sürücüleri ve yayalar için de tehlike arz eden ağaçların kuruyan dallarını budadı. Güvenlik tedbirleri alınarak yapılan budama işlemlerinde ağaçların kuruyan üst dallarına ulaşmak için sepetli hizmet araçları da kullanıldı.

Periyodik olarak yapılan ağaç budama ve bakım çalışmalarında; kesilen ağaç dalları, kuruyan veya devrilen ağaçlar küçük parçalara ayrılarak belediyenin depolarında muhafaza ediliyor. Çuvallanan odunlar daha sonra ihtiyaç sahiplerine ücretsiz yakacak odun yardımı olarak ulaştırılıyor.