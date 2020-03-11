Başiskele'de aile içi iletişim semineri

Başiskele Belediyesi kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında yazar Bülent Gardiyanoğlu'nu vatandaşlar ile buluşturdu.

Başiskele Belediyesi tarafından Yeniköy Kültür Merkezi Ahmet Özel Çok Amaçlı Tiyatro Salonun'da düzenlenen seminere konuşmacı olarak katılan Bülent Gardiyanoğlu “Aile İçi İletişim” konusunda katılımcıları bilgilendirdi. Başiskeleli kadınların yoğun ilgi gösterdiği programda konuşan Gardiyanoğlu, aile içinde yaşanan problemlerle nasıl başa çıkılacağı, stres ve kaygıdan uzak durmanın yolları konusunda katılımcıları bilinçlendirdi. Gardiyanoğlu, eş ya da diğer aile bireylerinden birini olduğu gibi kabul etmek gerektiğini ifade etti. Aile içinde birlik ve beraberlik kavramlarının öneminin çok yüksek olduğunu vurgulayan Gardiyanoğlu, eşlere sevgili ve saygılı olunması, çocuklara hoşgörülü davranılması ve değerli olduklarını sıkça hatırlatılması gerektiğini söyledi. Program sonunda, Belediye Başkan Yardımcısı Sema Arat, Yazar Bülent Gardiyanoğlu'na teşekkür ederek çiçek takdim etti. Gardiyanoğlu daha sonra okuyucularına kitaplarını imzaladı.

Öte yandan etkinliklere devam eden Başiskele Belediyesi, Dünya Obezite ile Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında lise öğrencilerine yönelik “Sağlıklı Beslenme ve Obezite” konulu seminer düzenledi. Başiskele Belediyesi'ne bağlı Sağlık İşleri Birimi tarafından Bahçecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen seminere öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Diyetisyen Betül Karagöz ve Fatma Şule Kılıç tarafından verilen eğitimlerde obezitenin önlenmesinde toplumda farkındalığın artırılması üzerinde duruldu. Gündem de olan koronavirüse de değinilen seminerde, virüsün bağışıklık sistemi düşük bünyelere hücum ettiği vurgulanarak bağışıklık sisteminin güçlü tutulması için hijyen ile birlikte sağlıklı beslenmeye özellikle dikkat edilmesi gerektiği ifade edildi.