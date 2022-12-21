Başiskele'de aileler bilinçleniyor

Başiskele Belediyesi'nin Aile Akademisi'nde ailelere, akran zorbalığı ve çocuklarda dikkat gelişimi konularında eğitim verildi.

Başisele Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen Aile Akademisi eğitimleri kentin her bir mahallesinde farklı noktalarda yapılıyor. Bu hafta Aile Akademisi, Başiskele İlçe Müftülüğü'nün de talepleri doğrultusunda Ebubekir Cami Kur'an Kursu ve Mahmutpaşa Ortaokulu'nda gerçekleştirildi. Uzman Gelişim Psikoloğu Aysu Sille ve Klinik Psikolog Ceren Dışpınar'ın verdiği eğitimlerde akran zorbalığı ve çocuklarda dikkat gelişimi konularında kadınlara bilgiler verilerek, çocukların ailedeki eğitimi noktasında önemli tavsiyelerde bulunuldu.