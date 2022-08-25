Başiskele'de asfalt çalışmaları devam ediyor

Başiskele Belediyesi Fen İşeri Müdürlüğü ekipleri, zamanla deforme olan yollarda asfaltlama çalışmalarına devam ediyor. Sıcak havalara rağmen çalışmalarına aralıksız devam eden ekipler Yeşilkent Mahallesi, Erguvan Sokak'ta yaklaşık 400 metrelik yola boydan boya sıcak asfalt dökecek. Çalışmaların tamamlanmasının ardından yol bölge halkının hizmetine açılacak.