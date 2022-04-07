İhlas Haber Ajansı

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Başiskele'de asfalt çalışmaları sürüyor

Başiskele Belediyesi, altyapısı yenilenen yollarda asfalt çalışmalarına devam ediyor.


Kış mevsimi sonrası hava sıcaklığının artmasıyla ilçede sıcak asfalt çalışmalarına başlayan Başiskele Belediyesi, altyapısı yenilenen sokak ve caddeleri yeniden konforlu hale getiriyor. Kanalizasyon ve şebeke suyu yenilenen Sahil ve Körfez mahallelerinde sıcak asfalt çalışmaları gerçekleştirildi. Ekipler, 2 mahallede 8 cadde ve sokağı asfaltlayarak vatandaşlar için güvenli hale getirdi. Liman Caddesi, Orhangazi Caddesi, Menderes Caddesi ve Erkan Sokak, Namık Kemal Caddesi, Cevher Dudayev Caddesi, Bekçi Sokak ve Tanta Sokak'ta sıcak asfalt çalışması yapıldı. Havaların ısınmasıyla birlikte başlayan asfalt seferberliği Barbaros Mahallesi'nde de yakın zamanda başlayacak.

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