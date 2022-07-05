Başiskele'de asfalt seferberliği

Vatandaşların talepleri ve programlar çerçevesinde asfalt çalışmalarını sürdüren Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, altyapısı yenilenen ve yeni imara açılan yolları güvenli hale getiriyor. Bu çerçevede ekipler, 3 mahallede 8 sokak ve caddenin yollarında sıcak asfalt çalışması gerçekleştiriyor. Son olarak belediye ekipleri, Yeşilyurt Mahallesi Mehmet Akif Caddesi, Tınaztepe Caddesi ve Levent Kırca Caddesi'nin yanı sıra Yeşil Sokak ile Er Sokak'ın sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdi.

Barbaros Mahallesi'nde yapılan altyapı çalışmaları sonrası bozulan yollar da asfaltlanıyor. Mahallenin en işlek caddelerinden biri olan Atatürk Caddesi'nin eski asfaltı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin de katkılarıyla kazınarak yeniden asfaltlandı. Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde ise yeniden sıcak asfalt çalışması yapılması için hazırlıklar yapılıyor.