Başiskele'de atık tekstil kumbaraları yenileniyor

Eskiyen ve yıpranan atık tekstil kumbaralarının yerine yeni kumbaralar sokak ve caddelere yerleştiriliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Türkiye genelinde sürdürülen sıfır atık seferberliğine katkı sunan Başiskele Belediyesi, atıkların geri dönüştürülmesini sürdürüyor. Plastik, kağıt, metal, cam, karton, ambalaj atıkları, atık piller, atık yağlar ve elektronik atıkları düzenli şekilde toplayarak geri dönüşüme kazandıran Başiskele Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, tekstil atıklarının toplanmasını sağlayarak hem doğayı koruyor hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

Vatandaşların evlerinde kullanmadıkları eski, yırtılmış, yıpranmış elbise, ayakkabı, kumaş ve çarşaf gibi atıkların toplanarak çevrenin korunması ve atıkların ekonomiye kazandırılmasını sağlayacak atık tekstil kumbaralarından 104 tanesi yenilendi.

Çöp konteynerleri de yenileniyor

Başiskele Belediyesi ayrıca kentin dört bir köşesine yerleştirilen metal evsel atık ve geri dönüşüm konteynerlerinin bakım ve onarımını da gerçekleştiriyor. Tabanları zamanla çürüyen metal çöp konteynerlerinin gerekli bakımları Başiskele Belediyesi Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü Yerleşkesindeki atölyelerde yapılarak, kısa sürede tekrar kullanıma hazır hale getiriliyor. Onarılması mümkün olmayan çöp konteynerleri ise yenileriyle değiştiriliyor.

Aynı zamanda belediye, sıfır atık çalışmalarının yanı sıra, Hayır Çarşısı ile de ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek oluyor. Hayırsever vatandaşların kullanılabilir temiz kıyafetleri, ayakkabıları, ev tekstili ürünleri ve beyaz eşya, mobilya gibi ev eşyaları ihtiyaç sahipleri vatandaşlar toplanarak, Hayır Çarşısı'na getiriliyor.