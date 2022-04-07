İhlas Haber Ajansı

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Başiskele'de bahar temizliği başladı

Başiskele Belediyesi, ilçe genelindeki park, bahçe ve yeşil alanlarda bakım onarım çalışmaları yapıyor.


Başiskele Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü personellerinden kurulan ekipler; parklarda, bahçelerde, yeşil alanlarda ve vatandaşların ortak kullanım alanlarında temizlik ve bakım çalışmalarını gerçekleştiriyor. Bu çerçevede belediye ekipleri; park, bahçe, yol kenarları ve refüjlerdeki uzayan yabani otları temizliyor. Ayrıca ekipler, vatandaşların ortak kullanım alanlarındaki kent mobilyalarının tamir ve bakımını yapıyor, çocuk parklarındaki oyun gruplarını tamir ediyor.

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