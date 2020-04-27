Başiskele'de bahar temizliği sürüyor

Başiskele Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki park, bahçe ve mesire alanlarının çim biçme, bakım ve onarımlarına devam ederken Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü'nden kurulan ekipler, gelişigüzel dışarıya atılan moloz, ev eşyaları ve bahçe atıklarını iş makineleriyle temizliyor.

Havaların ısınması ve baharın kendini iyice hissettirmesiyle bahar temizliğine hız veren belediye ekipleri, vatandaşların talepleri ve hazırlanan programlar çerçevesinde Başiskele'yi bahara hazırlıyor. Rastgele bırakılan, çevreyi kirleten ve göze hoş gelmeyen gelişigüzel atılmış molozlar, eski ev eşyaları, bahçe atıkları gibi her türlü atıklar tek tek iş makineleri ve kamyonlarla toplanarak temizleniyor. Vatandaşlar da mahallelerinin düzenli olarak temizlenmesinden duydukları memnuniyetlerini dile getirerek Başiskele Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.