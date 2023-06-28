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Başiskele'de bayram temizliği

Başiskele Belediyesi, ilçenin dört bir köşesini dip bucak temizleyerek kenti bayrama hazırladı.


Yıl boyu 7 gün 24 saat çalışarak temizlik hizmetlerini periyodik olarak sürdüren Başiskele Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi hummalı çalışma gerçekleştirerek ilçeyi bayrama hazırladı. Topyekûn şekilde bayram temizliğine girişen belediye ekipleri, vatandaşların yoğun olarak kullandığı meydanları, ana arterleri, cadde ve sokakları, cami avlularını ve halkın ortak kullanım alanlarını büyük bir titizlikle temizledi. Yol süpürme araçları ve tazyikli su tankerleriyle sokak ve caddeleri pırıl pırıl temizleyen Başiskele Belediyesi, mobil temizlik ekipleriyle de kaldırım ve orta refüjlerdeki çöpleri kaldırarak bayram temizliğini tamamladı.

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