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Başiskele'de berber ve kuaför salonları dezenfekte ediliyor

Başiskele Belediyesi, 11 Mayıs Pazartesi günü açılacak berber ve kuaför salonlarını ücretsiz olarak dezenfekte etmeye başladı.


Çin'de başlayıp tüm Dünya'yı saran Korona virüs (Covid-19) salgınının önlenmesi için alınan tedbirler kapsamında kapanan berber ve kuaför salonlarının 11 Mayıs 2020 Pazartesi günü itibariyle sağlık ve hijyen kurallarına uygun bir şekilde tekrardan açılacak. Kararın açıklanmasının ardından Başiskele Belediyesi ilçe sınırları içerisindeki berber ve kuaförlerin ücretsiz bir şekilde dezenfekte çalışmalarına başladı.


İlçedeki bay-bayan tüm berber ve kuaför salonlarının 11 Mayıs'a kadar dezenfekte edeceklerini söyleyen Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, “Yaşadığımız zorlu sürecin ardından 11 Mayıs'tan itibaren dükkanlarını açabilecek olan berber ve kuaför hemşehrilerimizin dükkanlarının içini dışını köşe bucak ücretsiz dezenfekte etmeye başladık. Korona virüse ilçemizde geçit vermemek için bu çalışmalarımızı periyodik olarak aralıksız devam edeceğiz” dedi.


Berber ve kuaför salonları dezenfekte edilen dükkan sahipleri ise yapılan hizmetlerden dolayı belediye ekiplerine teşekkür ettiler.

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