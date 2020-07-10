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Başiskele'de bir sokağın daha parke çalışmalarını tamamladı

Başiskele Belediyesi tarafından Göngel Mahallesi Sağdıç Sokak’ta yapılan parke çalışmaları tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

Başiskele Belediyesi tarafından Göngel Mahallesi Sağdıç Sokak'ta yapılan parke çalışmaları tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu.


Başiskele Belediyesi Başkanı Yasin Özlü'nün öncülüğünde kentte vatandaşların taleplerinin alınması üzerine planlamalarını gerçekleştiren ekipler programlar dahilinde çalışmalarını tamamlıyor. Belediye ekipleri bu kapsamda Döngel Mahallesi Sağdıç Sokak'ın parke yol ve kaldırım yapım çalışması tamamlandı. Halkın hizmetine sunulan yeni parke yollar, mahalle sakinleri tarafından memnuniyet ile karşılandı. Vatandaşlar, Başkan Özlü'ye ve ekibine çalışmalardan dolayı teşekkür etti

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