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Başiskele'de bisikletlilere güzel haber

Başiskele Belediyesi, kentte bulunan bisiklet yollarını yeniden boyayarak bisiklet sürücüleri için daha güvenli hale getiriyor.


Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince, Yeşilkent Mahallesi Mahmut Çavuş Caddesi'ndeki 700 metrelik bisiklet yolunun çeşitli nedenlerden dolayı aşınan boyası yenilenerek standartlara uygun hale getirildi. İlçede sporu ve gençleri önemseyen, bisiklet kullanımını teşvik eden, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, özellikle çocukların trafikte daha güvenli bisiklet sürebilmesi için bisiklet yollarının yeniden boyanması talimatını verdi. Ekiplerin özverili bir çalışmasıyla kısa bir sürede maviye boyanan bisiklet yolu, hem bisiklet sürücüleri için daha güvenli hale getirilirken hem de kent estetiğine değer kattı.

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