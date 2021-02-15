Başiskele'de buzlanan ve kapanan yollar açılıyor

Kocaeli genelinde cumartesi gecesinden itibaren başlayan yoğun kar yağışı sonrası kar küreme ve temizleme çalışmalarına başlayan Başiskele Belediyesi ekipleri, ilçenin yüksek kesimleri ve merkezde kar küreme ve tuzlama mesaisine devam ediyor. Meteoroloji'den yapılan uyarıları dikkate alarak ilçedeki yoğun kar yağışına karşı hazırlıklarını hafta içinden başlatan Başiskele Belediyesi, önceden hazır tuttuğu ekiplerle kar yağışına ilk andan itibaren müdahale etti. Ekipler, köylerde ve ilçenin yüksek kesimlerinde ulaşımın aksamaması, vatandaşların mağdur olmaması için çalışmalarını sürdürüyor. Kent merkezi için de teyakkuzda olan karla mücadele ekipleri, araç ve yaya trafiğinin olumsuz etkilenmemesi için yollarda kar küreme ve tuzlama çalışmalarını gerçekleştiriyor. Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf sağlık çalışanlarının ve kolluk kuvvetlerinin hizmetlerinin aksamaması ve fabrika işçilerini taşıyan servis araçlarının güzergahlarında herhangi bir sorun yaşanmaması için belediye ekipleri, yolları açık tuttu.

Karla mücadele eden ekipleri sahada ziyaret eden Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, "Başiskele Belediyesi olarak bu yoğun kar yağışında hemşerilerimizin mağdur olmaması için ekiplerimizle birlikte yoğun bir mesai gerçekleştiriyoruz. Meteorolojiden yapılan uyarılar doğrultusunda geçen hafta karla mücadele ekiplerimizi kurarak plan ve programlarımızı yapmıştık. Başiskelemiz'in yüksek kırsal mahallelerimiz dahil karla kapanan yol bırakmadık. Hemşerilerimizin güvenli ulaşımı adına mesai kavramı gözetmeksizin seferber olduk. Karla mücadele ekibimize bu zorlu şartlarda fedakârca çalışmalarından dolayı teşekkür ederim" dedi.