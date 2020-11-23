Başiskele'de cadde ve sokaklar aralıksız temizleniyor

Başiskele Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, sokak ve caddeleri temizleyerek dezenfekte ediyor. Çalışmalar ile ekipler, korona virüs önlemleri kapsamında cadde ve sokaklarda temizlik çalışması yaptı. Çevreye gelişigüzel atılan çöpleri temizleyen ekipleri, temizlik sonrasında yolları yıkayarak temiz bir şekilde vatandaşların hizmetine sundu.