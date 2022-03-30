Başiskele'de camiler Ramazan'a hazırlanıyor

Ramazan ayı öncesinde Başiskele Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nce kurulan ekipler, camilerin halıları başta olmak üzere mihraplarını, minberlerini, kapıları, pencereleri, avizeleri ve cemaatin kullandığı tüm alanları temizleyip, dezenfekte ediyor. Şu ana kadar 19 caminin temizliğini bitiren temizlik ekibi, teravih namazının başlayacağı ilk güne kadar ilçedeki tüm camilerin temizliğini tamamlamış olacak.