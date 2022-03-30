İhlas Haber Ajansı

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Başiskele'de camiler Ramazan'a hazırlanıyor

Başiskele Belediyesi, Ramazan ayına sayılı günler kala ilçedeki camilerde temizlik çalışması yürütüyor.


Ramazan ayı öncesinde Başiskele Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nce kurulan ekipler, camilerin halıları başta olmak üzere mihraplarını, minberlerini, kapıları, pencereleri, avizeleri ve cemaatin kullandığı tüm alanları temizleyip, dezenfekte ediyor. Şu ana kadar 19 caminin temizliğini bitiren temizlik ekibi, teravih namazının başlayacağı ilk güne kadar ilçedeki tüm camilerin temizliğini tamamlamış olacak.

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