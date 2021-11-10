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Başiskele'de çocuk parkları yenileniyor

Başiskele Belediyesi, çocuk parklarının bakım ve yenileme çalışmalarını gerçekleştiriyor.


İlçe genelinde bulunan parklarda kullanım ömrünü dolduran ve zamanla eskiyerek hem çevre kirliliğine neden olan hem de çocuklar için tehlike arz eden malzemeler yenileriyle değiştiriliyor. Belediye ekipleri son olarak Yakacık Mahallesi'nde Yakacık Parkı'nın kauçuk zeminini yeniledi. Aynı zamanda ekipler, vatandaşların talepleri doğrultusunda Yeşilyurt Mahallesi'nde yeni yaptığı Okur Sokak Parkının ağaçlandırma çalışmalarını da gerçekleştirdi.

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