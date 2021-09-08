İhlas Haber Ajansı

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Başiskele'de çocuklar oyun sokağına kavuşuyor

Başiskele Belediyesi, çocukların güvenli bir şekilde oyun oynamalarını sağlamak için ilçeye çocuk oyun sokağı kazandırıyor.


Başiskele Belediyesi, vatandaşların yoğun talebi üzerine ilçenin ilk çocuk oyun sokağını Yeşilyurt Mahallesi'ne kazandırıyor. Değerli ve Karınca sokakları arasında Yeşilyurt Mahallesi Muhtarlığı yanında Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince yapımına başlanan çocuk oyun sokağı, 70 metre uzunluğunda ve araç trafiğine kapalı olacak. Sokakta seksek, yağ satarım bal satarım, köşe kapmaca gibi geleneksel oyunlarımızın yanı sıra labirent, pusula gibi oyunları çocuklar keyifle ve güvenle oynayacak.


Rengarenk görüntüsüyle çocukların büyük ilgi duyacağı çocuk oyun sokağında ayrıca zemine dekoratif 3 boyutlu görsel de çizilecek.

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