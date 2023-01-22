İhlas Haber Ajansı

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Başiskele'de çocuklar tatili eğlenerek geçirecek

Başiskele Belediyesi, geçen yıllar olduğu gibi bu yarıyıl tatilinde de çocuklara ve gençlere dolu dolu etkinlik takvimi oluşturdu.


Genc-i Âlâ Gençlik Modeli ile ilçedeki çocuklar ve gençlere eğitim, kültür, bilim, sanat ve sporda destek veren Başiskele Belediyesi, yarıyıl tatilinde de öğrencilere atölyelerle keyifli, eğlenceli ve verimli bir tatil imkanı sunacak. 23 Ocak Pazartesi gününden itibaren başlayacak atölyelerde gençler ve çocuklar bilimden sanata, teknolojiden matematiğe, robotik kodlamadan mum yapımına kadar çeşitli alanlarda eğitim görecek. Öğrencilerin yaşları ve ilgi alanlarına göre 3 farklı yaş grubuna, 7 farklı atölye çalışması hazırlayan Başiskele Belediyesi, tamamen ücretsiz olarak düzenlenecek eğitimlere başvuruları almaya başladı.

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