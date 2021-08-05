Başiskele'de çöp konteynerleri yenileniyor

Başiskele Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, ilçenin cadde ve sokakların daha temiz tutulması ve kent estetiğinin korunması için çöp konteynerlerini yenileriyle değiştiriyor. İlçe genelinde zamanda eskiyen ve yıpranan çöp konteynerlerinin tamir ve bakımını bir yandan yapan belediye ekipleri, Yeşilyurt Mahallesi Çuhadar Caddesi'ndeki çöp konteynerlerini yenileriyle değiştiriyor. Daha modern ve kullanışlı plastik malzemeden yapılan 800 litrelik 10 adet konteyner cadde üzerinde belirli noktalara yerleştirildi. Toplamda 50 adet plastik konteyner ilçenin belirli caddelerinde yerini alacak.