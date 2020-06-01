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Başiskele'de çöp ve geri dönüşüm konteynerlerine bakım

Başiskele’de zamanla eskiyen ve yıpranan evsel atık ve geri dönüşüm konteynerlerinin bakım, onarım ve boyama işlemleri yerinde yapılıyor.

Başiskele'de zamanla eskiyen ve yıpranan evsel atık ve geri dönüşüm konteynerlerinin bakım, onarım ve boyama işlemleri yerinde yapılıyor.


Başiskele Belediyesi, çevre ve görüntü kirliliğine neden olan problemleri anında çözüyor. Bu kapsamda belediye ekipleri, ilçedeki çöp ve geri dönüşüm konteynerlerini bakımdan geçirerek yeniliyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı mobil ekipler, zamanla eskiyen, yıpranan ve paslanan çöp ve geri dönüşüm konteynerlerinin bakım, onarım ve boyama işlemlerini yerinde yaparak hem çevre ve görüntü kirliliğini engelliyor hem de belediyeye tasarruf sağlıyor.

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