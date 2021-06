Başiskele'de deniz temizliği seferberliği

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde 5-11 Haziran Çevre Koruma Haftası dolayısıyla denizde ve sahillerde temizlik çalışmaları gerçekleştirildi.

Başiskele Sahili'nde 5-11 Haziran Çevre Koruma Haftası münasebetiyle çevre temizliği farkındalığı oluşturmak için temizlik etkinliği düzenlendi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum başkanlığında Başiskele'de yapılan Marmara Denizi Koruma Eylem Planı Toplantısı sonucunda Kocaeli Valiliği'nin talimatıyla başlatılan deniz temizliği seferberliği kapsamında Başiskele Kaymakamı İsmail Gültekin, Belediye Başkanı Yasin Özlü, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili, okul müdürleri, öğrenciler ile daire kurum amirleri ve personelleri, STK temsilcileri ve gönüllülerin katılımlarıyla deniz kıyılarındaki katı atıklar toplandı. Sahil Güvenlik Komutanlığına ait botlar eşliğinde deniz üstü ve deniz içi temizlik çalışmaları yapılarak hem müsilaj hem de katı atıklar temizlendi.

Çevreyi kirletmenin büyük tehdit olduğunu ifade eden Başkan Özlü, “Bugün 5-11 Haziran Çevre Koruma Haftası kapsamında bir araya gelerek çevre koruma bilincini ve farkındalığını her bir vatandaşımıza oluşturmak için temizlik çalışması yaptık. Özellikle bu son günlerde ülkemizin gündemini oluşturan halk dilinde deniz salyası olarak bildiğimiz müsilaj Marmara Denizi'ni yoğun bir şekilde kirletmeye başladı. Marmara Denizi hepimizin, hep birlikte onu korumamız lazım. Çevremize attığımız her bir katı atık Marmara'mız için bir tehdit. Bu yüzden çevremizi evimiz gibi temiz tutmalıyız. Mavi-yeşil doğal güzellikleriyle Marmara'nın en güzel kentlerinden biri olan Başiskele'mizden Marmara Denizi'ni yine masmavi ve tertemiz günlerine kavuşturmak için temizlik çalışmalarına başladık. Her bir vatandaşımızın desteğiyle ortak akıl ve birlikten doğan gücümüzle çevremizi ve Marmara'mızı mavi günlerine yeniden kavuşturmalıyız. Geleceğimiz olan çocuklarımız, sağlığımız ve ileriye umutla bakabilmemiz için hep birlikte çevremizi, sahilimizi ve denizimizi koruyalım. Hepimiz de biliyoruz ki denize mavi yakışır” dedi.