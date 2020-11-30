İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başiskele'de dezenfekte çalışmaları devam ediyor

Korona virüs tedbirlerini aksatmadan sürdüren Başiskele Belediyesi, ilçede dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor.


Korona virüs sürecinin ilk gününden itibaren ilçede salgına karşı mücadelede örnek ve öncü çalışmalara imza atan Başiskele Belediyesi, ilçenin dört bir köşesinde dezenfekte çalışmaları gerçekleştiriyor. Virüse karşı etkili özel solüsyonlu ilaçlarla vatandaşların dokunabileceği her noktayı büyük bir titizlikle dezenfekte eden belediye ekipleri, otobüs duraklarını, cami içleri ve avluları, iş yeri önlerini, bankamatikleri, park ve bahçelerdeki çocuk oyun gruplarını, bankları ve kamelyaları, evsel atık ve geri dönüşüm konteynırlarını düzenli olarak dezenfekte ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.