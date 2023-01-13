Başiskele'de "dijital dönüşüm" ile işlemler hızlandı

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, "İmar, iskan ve şehircilik ile ilgili işlerin ilçemizde daha hızlı ve kolay hale getirilebilmesi için e-Çap ve e-Ruhsat işlemlerini dijital ortama taşıdık. Müteahhitlerimiz ve vatandaşlarımız bu işlemlerini belediyeye gelmeden internetten üzerinden hızlıca yapabiliyorlar. Böylece hem belediyemizin hem de müteahhitlerimizin iş yükü hafiflemiş oluyor" dedi.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, müteahhitlerle bir araya geldi. Başiskele Sahili'nde özel bir restoranda gerçekleştirilen programda Özlü, belediyenin çalışmalarına ilişkin bilgilendirmelerde bulundu. Başiskele'nin değişen ve gelişen bir ilçe olduğunu vurgulayan Özlü, "Kocaeli'nin cazibe merkezi olmaya devam eden Başiskele'mizde inşaat sektörü de büyük bir ivme kazandı. İmar planlarına uygun, doğaya saygılı ve insan odaklı nitelikli kentleşmeyle ilçemizdeki vatandaşlarımızın yaşam kalitesini daha fazla yükseltmek için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz. İlçemizin doğal güzelliklerini koruyarak, kentimizin yeşiline yeşil katan yatırımlarımızla gelecek nesillerimize daha güzel Başiskele bırakmayı hedefliyoruz" dedi.

"Hem belediyemizin hem de müteahhitlerimizin iş yükü hafifledi"

Başiskele Belediyesi'nin başlatmış olduğu dijital dönüşüm çalışmalarına da değinen Başkan Özlü, "İmar, iskan ve şehircilik ile ilgili işlerin ilçemizde daha hızlı ve kolay hale getirilebilmesi için e-Çap ve e-Ruhsat işlemlerini dijital ortama taşıdık. Müteahhitlerimiz ve vatandaşlarımız bu işlemlerini belediyeye gelmeden internetten üzerinden hızlıca yapabiliyorlar. Böylece hem belediyemizin hem de müteahhitlerimizin iş yükü hafiflemiş oluyor.” diye konuştu.

Başkan Özlü, konuşmasının ardından müteahhitlerin taleplerini de dinledi.