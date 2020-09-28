Başiskele'de EBA destek sınıfları hazırlanıyor

Başiskele Belediyesi'nden, uzaktan eğitimde zorluk çeken öğrencilere için sınıfları salgın şartlarına uygun hale getiriyor.

Evinde bilgisayar ve internet erişimi bulunmayan aileler ve çocuklardan gelen talepler üzerine Başiskele Çocuk Üniversitesi ve Vezirçiftliği Semt Konağı'nda salgın güvenli “EBA Destek Sınıfları” hazırlanıyor. Bu kapsamda internet ve bilgisayara erişim zorluğu yaşayan öğrenciler için teknik altyapı, bilgisayarlar, kişiye özel kulaklıklarla her öğrencinin kendi dersine katılabileceği sınıflar oluşturuluyor. 29 Eylül Salı günü hizmete başlayacak EBA Destek sınıfları, yüz yüze eğitimin başlayacağı tarihe kadar hizmet vermeye devam edecek şekilde yapılandırılıyor.

Hazırlık çalışmaları hakkında bilgi veren Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, “Olağanüstü şartlar yaşıyoruz. Olağanüstü şartlarda olağanüstü işler yapmamız gerekiyor. Çocuk Üniversitemizde iki sınıfı EBA'ya erişimde zorluk çeken öğrencilerimize ayırıyoruz. Her birinin kendi dersini takip edebileceği sağlıklı bir ortam oluşturuyoruz. Kurumlarımız, belediyemiz, Sivil toplum, iş insanlarımız, vatandaşlarımız herkes EBA'ya erişim zorluğu çeken çocuklarımızın bu sorununu gidermeye çalışıyor. El ele vererek bu sorunu da aşacağımıza yürekten inanıyorum” dedi.