Başiskele'de engebeli arazilerdeki yollara heyelan önlemi

Başiskele'de ulaşımın daha güvenli olması için büyük bir özveriyle çalışan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, engebeli arazilerde doğal nedenlerden dolayı toprak kayması ihtimali bulunan yolların zeminini güçlendiriyor. Ekipler, son olarak Yaylacık Mahallesi Rüzgâr Sokak'ın heyelan riski olan bölümünü iş makineleriyle kazıdıktan sonra zemini taşlarla doldurarak yol zeminini güçlendirdiler. Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, “Kentimizin coğrafi olarak engebeli bir bölgeye sahip olması ve yağışların da yoğun olmasıyla birlikte olası toprak kaymalarının önüne geçmek için vatandaşlarımızın talepleri ve ekiplerimizin tespitleri neticesinde bazı yollarımızda çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Herhangi bir afet durumunda gerek komşularımızın mağduriyet yaşamaması, gerek ortak kullanım alanlarımızın herhangi bir şekilde hasar görmemesi ve kullanıma kapanmaması için önlemlerimizi önceden alıyoruz. Allah her türlü doğal afetlerden vatanımızı, milletimizi ve tüm herkesi korusun” dedi.

Mahalle sakinleri ise herhangi bir doğal afete karşı önceden önlem alan Başiskele Belediyesi'ne teşekkür ettiler.