Başiskele'de fidanlar geleceğe nefes olacak

Türkiye genelinde düzenlenen "Geleceğe Nefes" sloganıyla 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidan dikme etkinliği Başiskele'de de düzenlendi.

Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın koordinasyonunda başlatılan 'Geleceğe Nefes' kampanyasıyla bu yıl da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidanlar Başiskele'de toprakla buluştu. Yeniköy Merkez Mahallesi'nde yer alan Hacı Hasan Camii arkasındaki arazide gerçekleştirilen etkinliğe Başiskele Kaymakamı İsmail Gültekin, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, İlçe Jandarma Komutanı Gürbüz Göksu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Akkaya, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Yaman, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Kaymakam Gültekin ve Belediye Başkanı Yasin Özlü, öğrenciler ile birlikte fidanları diktiler.

Etkinlikte konuşan Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında tüm şehirlerde milyonlarca fidanın toprakla buluştuğunu vurgulayarak “Biz de Mavi Yeşil Başiskelemiz'den geçen yıl olduğu gibi bu yıl da destek oluyoruz. Yeşil bir zümrüt olarak gördüğümüz ilçemizin yüzde 59'u ormanlarla kaplı. İlçemizde geleceğe nefes olmak, kentimizin doğal güzelliklerini korumak ve yeşiline yeşil katmak için büyük gayret gösteriyor, hizmetlerimizi yürütüyoruz. Bugün 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde de geleceğe nefes olmak için öğrenci kardeşlerimiz ile birlikte fidanlarımızı toprakla buluşturduk ve can sularını verdik. İlçemizde bugün yaklaşık 800 fidan dikeceğiz. Çocuklarımıza bırakacağımız en büyük miras ağaçlarımız, doğal güzelliklerimiz olacak” dedi.