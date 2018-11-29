Başiskele'de geri dönüşüm tiyatro ile anlatıldı

Çevre konusunda daha bilinçli bir nesil yetiştirmeyi amaçlayan Başiskele Belediyesi, geri dönüşüm temalı tiyatro oyunu ile öğrencileri hem eğlendirdi, hem eğitti. Başiskele Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte okullarından otobüslerle alınan öğrenciler, Yeniköy Kültür Merkezinde sahnelenen, ‘Çevreci Kedi' adlı oyunu izledi. Öğretmenleriyle beraber sahnelenen oyunu ilgiyle takip eden öğrenciler keyifli vakit geçirdiler. Cam, plastik, kağıt ve metal ambalaj kostümleriyle sahneye çıkan tiyatro oyuncuları, atıkların geri dönüşüme kazandırılması ve herkesin bu konuda duyarlı olması gerektiğini aktardı.