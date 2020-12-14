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Başiskele'de ihtiyaç sahiplerine yakacak odun yardımı

Başiskele Belediyesi, ilçe genelindeki cadde ve sokaklarda budanan ağaç dallarını ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak ulaştırıyor.


Başiskele'de ihtiyaç sahibi ailelere yakacak odun yardımı yapan Başiskele Belediyesi, hem israfı önlüyor hem de yardıma muhtaç Başiskelelilere destek oluyor.


Özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında ilçenin genelinde park ve bahçelerde, cadde ve sokaklarda ağaçların düzenli budanması, kuvvetten düşmeye başlamış ağaçların yeniden kuvvetlenebilmeleri ve devrilme tehlikesi taşıyan ağaçların budanmasını gerçekleştiren Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, budanan dalları yakacak odun haline getirerek ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere hazır hale getiriyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü deposunda muhafaza edilen yakacak odunlar, soğuk kış günlerinde yakacak oduna ihtiyaç duyan dar gelirli ailelere dağıtılıyor.

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