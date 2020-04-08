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Başiskele'de ilaçlama çalışmaları aralıksız sürüyor

Korona virüs salgınına karşı büyük bir mücadele veren Başiskele Belediyesi, ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


Türkiye'de Covid-19 virüs vakasının görüldüğü ilk günden beri Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü'nün talimatıyla korona virüs tedbirleri kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdüren belediye ekipleri, ilçenin her bir mahallesinde ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarını gerçekleştiriyor. Bu kapsamda belediye dezenfekte ekipleri son olarak Karadenizliler, Vezirçifliği, Mehmetağa ve Doğantepe Mahalleri'nde ilaçlama yaptı. Salgın tehlikesini azaltmak için büyük mücadele gösteren ekipler, otobüs duraklarını, dükkan önlerini, kamu kurum ve kuruluşlarının önlerini ve içlerini, okul girişlerini, cami avlularını ve abdesthaneleri, oturma gruplarını, parkları, bankamatikleri, çöp konteynerlarını ve vatandaşların dokunabileceği her yeri ilaçladı.


Ekiplerin fedakârca çalışmalarına şahit olan vatandaşlar, ekiplere bu zorlu süreçte göstermiş oldukları üstün çalışmalardan dolayı teşekkür ettiler.

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