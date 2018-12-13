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Başiskele'de “Kadın Sağlığı, Erken Tanı ve Tedavi” semineri gerçekleştirildi

Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün “Ayağınıza Sağlık” projesi kapsamında eğitim seminerleri devam ediyor.

Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün “Ayağınıza Sağlık” projesi kapsamında eğitim seminerleri devam ediyor.


Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yürümekte olduğu “Ayağınıza Sağlık Projesi” kapsamında çeşitli konularda eğitim seminerleri düzenlenerek Başiskeleli kadınların sağlıklı yaşamlarına destek oluyor. Son olarak “Kadın Sağlığı, Erken Tanı ve Tedavi” konusunda Dr. Abdülmuttalip Saygılı tarafından 125 vatandaşa bilgi verildi.

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