İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başiskele'de kadına karşı şiddet duyarlılığı

Başiskele’de kadına karşı şiddetin önlenmesi kapsamında bir AVM’de kurulan bilgilendirme standında vatandaşlara turuncu maskeler dağıtıldı.

Başiskele'de kadına karşı şiddetin önlenmesi kapsamında bir AVM'de kurulan bilgilendirme standında vatandaşlara turuncu maskeler dağıtıldı.


Başiskele Kaymakamlığı'nda Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında toplantı düzenlendi. Kaymakam İsmail Gültekin başkanlığında ilgili kurum müdürlerinin katılımıyla düzenlenen toplantında, toplumsal farkındalığın arttırılması, koordinasyon ve işbirliğinin güçlendirilmesi ve yapılan faaliyetlerin ön plana çıkarılması konusunda fikir alışverişi yapıldı. Toplantıda kadına yönelik şiddeti önlemede “Sıfır Tolerans Sıfır Vaka” sloganı ile için tüm ilçede seferberlik yapılması kararı alındı. m


Toplantı sonrasında Kaymakam İsmail Gültekin ve berberliğindeki heyet, ilçede bulunan bir AVM'de Başiskele İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği tarafından açılan bilgilendirme standını ziyaret ettiler. Açılan stantta vatandaşlara “KADES” uygulaması hakkında bilgi verilerek broşür dağıtıldı. Standı ziyaret eden vatandaşlara, Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Gününün sembol rengi olan turuncu maskeler dağıtıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.