İhlas Haber Ajansı

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Başiskele'de kadınlar diksiyon eğitimi alıyor

Başiskele Belediyesi tarafından kadınlara yönelik diksiyon ve güzel konuşma kursu açıldı.


Başiskele Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde Vezirçiftliği Semt Konağı'nda kadınlara yönelik diksiyon ve güzel konuşma eğitimi veriliyor. Başiskele Halk Eğitim Merkezi'nden uzman eğitmen eşliğinde başlayan eğitimlere 20 kursiyer katılım gösterdi. Haftanın 3 günü pazartesi, salı, çarşamba günleri öğleden sonra 13.00 ile 17.00 saatleri arasında verilen eğitimlerde kelimelerin doğru kullanımı, doğru nefes kullanımı, dudak hareketleri, tonlama ve daha birçok konuyla ilgili bilgiler veriliyor.

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