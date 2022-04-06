Başiskele'de kadınlar moda tasarımı öğreniyor

2022 yılını ilçede "kadın ve aile yılı" ilan ederek KALE Modeli'ni hayata geçiren Başiskele Belediyesi, kadınların meslek edinmelerini ve kendi işlerini kurabilmelerini sağlayacak olan Altın Bilezik Projesi çerçevesinde meslek edindirme kurslarına devam ediyor. Başiskele İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle açılan stilistlik ve moda tasarımı kursu Başiskeleli kadınlardan yoğun ilgi görüyor. Başiskele Belediyesi'ne bağlı Aile Danışma ve Yaşam Merkezi ve Vezirçiftliği Semt Konağı'nda verilen eğitimlerde kadınlar, bir yandan meslek edinirken bir yandan da sosyalleşme imkanı da buluyor.

Kursiyerler temel çizgi konularından başlayarak, karakalem ve teknik giysi çizimi, artistik giysi tasarımı gibi konuları uzman eğitimci rehberliğinde teorik ve pratik yaparak öğreniyor. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerlere kurs sonunda MEB onaylı sertifika veriliyor.