Başiskele'de kadınlara yönelik bir tesis daha açıldı

Başiskele ilçesi Yeniköy Merkez Mahallesi'nde yaşayan vatandaşların istekleri doğrultusunda yapımı tamamlanan bayanlara yönelik Asmalı Evleri Sosyal Tesisi ve Kafeteryası, Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz'ın katılımıyla hizmete açıldı.

Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, açılışını yaptığı sosyal tesisin sadece bayanlara yönelik olduğunu vurgulayarak, “Bu bina tamamen size ait. Bu tesisi nasıl daha rahat kullanacağınıza inanıyorsanız sadece bayanlara hizmet verecek şekilde istediğiniz gibi değerlendirme imkânı sizlere ait” dedi.

Başiskele'nin her noktasına eşit hizmet götürdüklerini söyleyen Başkan Hüseyin Ayaz, ilçe genelinde her mahalleye bayanlara ve erkeklere ayrı ayrı olmak üzere spor merkezleri yaptıklarını ifade ederek bir spor salonunun daha müjdesi verdi.

Başkan Ayaz, “Önümüzdeki birkaç gün içerisinde Yeniköy Merkez Mahallesi Kolej Caddesi üzerinde Azize Hatun Bayan Spor Merkezi'ni hizmete açacağız. Yaklaşık 800 metrekarelik bir alanda oluşturduğumuz modern spor salonunda, kadın komşularımız fitness, aerobik, pilates, zumba gibi sporları rahatla yapabilecekler. Güle güle kullanın. Allah sağlık sıhhat versin” diye konuştu.

Başkan Hüseyin Ayaz'ın konuşmasının ardından Asmalı Evleri Sosyal Tesisi ve Kafeteryası yapılan dualar ve kurdele kesimiyle hizmete açıldı. Asmalı Konak Villaları sakinleri yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Ayaz'a teşekkür ederken, kendilerine günün anısına bir plaket takdim ettiler.