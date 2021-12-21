Başiskele'de karla mücadele için hazırlıklar tamam

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kar yağışı uyarısı sonrası Başiskele'de karla mücadele ekipleri hazırlıklarını tamamladı.

Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince kurulan karla mücadele ekipleri ilçenin 37 mahallesinde araç ve yaya trafiğinin olumsuz etkilenmemesi, hiçbir vatandaşın mağdur olmaması için gece gündüz demeden 7 gün 24 saat nöbette kalarak karla mücadele edecek. Başiskele Belediyesi karla mücadele programı kapsamında; 12 adet JCB kepçe, 7 adet tuz atma kamyonu, 2 adet yedek tuz atma kamyonu, 4 adet greyder, 2 adet loder, 2 adet kar küreme bıçaklı kamyon, 2 adet ekskavatör, 6 adet sokakları tuzlamak için kamyonet, 8 ekip takip aracı ve toplamda 130 personel görev yapacak. Gece ve gündüz olarak vardiyalı çalışacak ekipler Bahçecik, Yuvacık, Yeniköy, Kullar, Döngel ve Kalıcı Konutlar ekibi olarak 6 bölgede karla mücadele edecek.

Belediye ekiplerince özellikle vatandaşların yoğun olarak kullandığı kaldırımlar, cami avlusu giriş-çıkışları ve merdivenleri, sağlık ocakları giriş-çıkışları, toplu taşıma kooperatifleri giriş-çıkışları el ile kar birikintileri süpürülecek ve buzlanmaya karşı tuzlanacak. Kullar-Fen İşleri Müdürlüğü Şantiyesi, Yuvacık Park ve Bahçeler Müdürlüğü Şantiyesi ve Bahçecik Karla Mücadele İstasyonu'nda toplam 2000 ton tuz depolarda hazır hale getirildi.