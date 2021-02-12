Başiskele'de karla mücadele için hazırlıklar tamamlandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yoğun kar yağışı uyarısı sonrası Başiskele Belediye ekipleri, karla mücadele için hazırlıklarını tamamladı.

Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince kurulan karla mücadele ekipleri, ilçenin 37 mahallesinde araç ve yaya trafiğinin olumsuz etkilenmemesi, hiçbir vatandaşın mağdur olmaması için gece gündüz nöbette kalarak karla mücadele edecek. Karla mücadele programı kapsamında 9 adet JCB, 4 adet tuz atma kamyonu, 3 adet greyder, 3 adet loder, 2 adet kar küreme bıçaklı kamyon, 5 adet sokaklara tuzlama çalışmaları için kamyonet ile toplamda 119 personel görev yapacak. Belediye ekiplerince özellikle vatandaşların yoğun olarak kullandığı yerler buzlanmaya karşı tuzlanacak. Kullar Fen İşleri Müdürlüğü Şantiyesi, Yuvacık Park ve Bahçeler Müdürlüğü Şantiyesi ve Bahçecik Karla Mücadele İstasyonu'nda toplam 1500 ton tuz depolarda hazır hale getirildi.