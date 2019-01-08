Başiskele'de karla mücadele sürüyor

Başiskele'de 2 gün boyunca sürmesi beklenen kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksaklıkların yaşanmaması için Başiskele Belediyesi karla mücadele ekipleri yoğun çalışma gerçekleştiriyor.

Başiskele Belediyesi etkili olan kar yağışı nedeniyle mahallelerde yaptığı çalışmalarla vatandaşların mağdur olmaması için yoğun mesai harcıyor. Karla mücadele için oluşturulan ekipler, 24 saat ilçe genelinde görev yaparak kar yağışının yoğunluk gösterdiği anlarda cadde ve sokaklarda tuzlama ve kar küreme çalışması gerçekleştiriyor. Karla Mücadele istasyonlarında yerini alan ekipler, kar yağışının etkisini kaybetmesinin ardından normal mesaisine dönecek.

İlçe sınırları içerisinde karla mücadele kapsamında görev alan iş makineleri dışında kaldırımlar, okullar, cami önleri, giriş-çıkışları ve merdivenleri, sağlık ocakları giriş çıkışları, toplu taşıma kooperatifleri giriş-çıkışlarında biriken kar süpürülerek temizleniyor ve buralar buzlanmaya karşı tuzlanıyor.