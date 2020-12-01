Başiskele'de Korona virüs denetimi

Türkiye genelinde son zamanlarda vaka sayılarının artması sonucu yeni alınan tedbirlerin ardından Başiskele'de korona virüs denetimleri arttırıldı.

Başiskele Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınından korunma tedbirleri konusunda bir yandan sosyal medya hesaplarından vatandaşların bilinçlenmesi için bilgilendirme yaparken bir yandan da İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan genelgeler kapsamında ilçe genelinde denetimlerini de sürdürüyor. Başiskele Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bu kapsamda son olarak pazar yerlerini, Başiskele Kaymakamlığı ekipleri ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle birlikte pazar esnafına ve vatandaşlara kurallara uyulması konusunda uyarılarda bulundu.

Yapılan denetimde öncelikle maske, hijyen ve mesafe hususlarında pazar esnafına ve vatandaşlara bilgilendirme yapılarak, Korona virüs tedbirlerine hassasiyet gösterilmesi istendi, yayınlanan genelgeler ile alınan Hıfzıssıhha Kararlarına uyulması konusunda gerekli uyarılarda bulunuldu.