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Başiskele'de korona virüse karşı mücadele devam ediyor

Başiskele Belediyesi, korona virüs salgınında Başiskele’de vakaların artmaması ve vatandaşların sağlığını korumak amacıyla dezenfekte çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Başiskele Belediyesi, korona virüs salgınında Başiskele'de vakaların artmaması ve vatandaşların sağlığını korumak amacıyla dezenfekte çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.


Korona virüs tedbirleri kapsamında Başiskele Belediyesi dezenfekte ekipleri, ilçe genelinde resmi kurumları, sağlık merkezlerini, otobüs duraklarını, park ve bahçelerde kent mobilyalarını, çocuk oyun gruplarını, bankamatikleri ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı ortak kullanım alanlarını periyodik olarak özel ilaçlarla dezenfekte ederek hijyenik hale getiriyor. Dezenfekte çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, ilçede salgının yayılmasını engellemek için rehavete kapılmadan dezenfekte çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Başkan Özlü, "Bizler dezenfekte çalışmalarımıza devam ederken, vatandaşlarımız da maske takma, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarsa, bu zorlu süreci Allah'ın izniyle en az zararla atlatacağız" dedi.

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