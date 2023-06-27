Başiskele'de kurban atıkları anında toplanacak

Başiskele Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nda da vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve kurban atıklarının çevreye zarar vermeden anında toplanması için hazırlıklarını tamamladı.

Kentte Kurban Bayramı'nın huzurlu ve güvenli şekilde geçirilmesi için bayram boyunca da mesai yapacak olan Başiskele Belediyesi, hazırlanan programlar ve planlar çerçevesinde gece gündüz demeden vatandaşların hizmetinde olacak. Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün personellerinden kurulan kurban atığı toplama ekipleri, bayram boyunca kurban atıklarını toplamak için ilçenin 37 mahallesinde de görevde olacak.

Bayramın 4 günü de ayrı ayrı ekiplerle ilçenin her bir mahallesinde, kamyon, çöp taksi ve iş makineleriyle hizmet verecek olan kurban atığı toplama timleri, atıkları çevreyi kirletmeden ve pis kokuya sebep vermeden anında toplayacak.

Vatandaşlardan gelen talep ve şikayetleri alabilmek için bayram süresince Başiskele Belediyesi Hızlı İşler Merkezi ekipleri telefon başında, zabıta ekipleri ise sahada olacak. Vatandaşların acil ihbar ve şikayetlerine cevap verecek olan belediye ekipleri, özellikle kurban kesen vatandaşların kurban atıklarının bertaraf edilmesi konusunda kurban atıkları toplama ekiplerini yönlendirecek.

Başiskele'de bayram süresince evsel atıklar da yine düzenli olarak toplanacak. Çöp kamyonları ve çöp taksiler ilçenin her sokağını gezerek moloz, bağ, bahçe atıklarını ve evsel atıkları süratli bir şekilde toplayacak. Ayrıca Başiskele Belediyesi Zabıta ekipleri vatandaşların huzurlu ve güvenli bir bayram geçirebilmeleri için görev başında olacak.