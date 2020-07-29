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Başiskele'de Kurban Bayramı tedbirleri alındı

Başiskele Belediyesi yaklaşan Kurban Bayramı’yla birlikte dezenfekte işlemlerini ve tedbirlerini gerçekleştirdi.

Başiskele Belediyesi yaklaşan Kurban Bayramı'yla birlikte dezenfekte işlemlerini ve tedbirlerini gerçekleştirdi. Bayram boyunca ekipler ilgili birimleri ile görev başında olacak.


Başiskele Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Kurban Bayramı öncesi temizlik çalışmalarını gerçekleştirdi. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ile birlikte, Çağrı Merkezi ekipleri ve zabıta ekipleri 24 saat vatandaşların hizmetinde olacak. Bayram'da Çağrı Merkezi ile arayan vatandaşların kurban atıkları, sağlıklı bir şekilde toplanacak. Ekipler, evsel atık ve molozların toplanması için de bayram boyunca görev yapacak. Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde geçen Mayıs ayında hizmete alınan çöp taksi ile kurban atıkları, evsel atıklar, moloz atıkları anında toplanabilecek.


Öte yandan, cadde ve sokakların dezenfekte işlemlerini gerçekleştiren ekipler, Kurban Bayramı'nın ilk gününe kadar ilçedeki tüm ibadethanelerin temizlik çalışmalarını tamamlayacak.

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