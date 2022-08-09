Başiskele'de "Mahallemde Şenlik Var" etkinliği

Başiskele Belediyesi "Mahallemde Şenlik Var" etkinliğiyle eğlenceyi çocukların ayağına götürüyor.

Çocukların ruhsal ve fiziksel gelişimini destekleyen faaliyetlerine devam eden Başiskele Belediyesi, yaz tatili boyunca mahallelerde çocuklara doyasıya eğlence yaşatıyor. "Mahallemde Şenlik Var" gezici tiyatro ekibi; tiyatro gösterileri, kukla gösterileri, eğlenceli oyunlar, yarışmalar ve çeşitli maskotlarla mahalle mahalle gezerek gittiği yerleri şenlendiriyor. Barbaros Semt Meydanı'nda ilk gösterisini yapan gezici tiyatro ekibi, son olarak Damlar Mahallesi'nde çocukları eğlendirdi. Aileleriyle birlikte şenlik alanına gelen çocuklar, birbirinden güzel ve eğlenceli gösterilerle bolca eğlendi. Şarkılar eşliğinde eğlenen çocuklar, etkinlik alanında ücretsiz dağıtılan patlamış mısır ve pamuk şekerlerini de afiyetle yedi.